Лукашенко приехал на форум в Пекине с сыном Николаем

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на торжественный приём по случаю проведения форума "Один пояс — один путь" в Пекине, в котором участие принимают президенты и главы правительств около 40 стран, с сыном Николаем.

Вечером Лукашенко приехал в Дом народных собраний, где должен пройти ужин и концерт, сопровождении сына. Трансляция велась в международном пресс-центре. Николай был одет в серый костюм и синюю рубашку, в руках у 12-летнего мальчика была маленькая зелёная коробочка.

После того, как белорусский лидер и его сын прошли на совместное фотографирование с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань, китайский лидер, который уже встречался с Николаем, сделал характерный жест рукой, означающий, что мальчик вырос. Николай подарил первой леди шкатулку, которую достал из коробочки. Супруга китайского лидера поцеловала мальчика в обе щеки.

Николай уже не впервые в Китае. В сентябре 2015 года Лукашенко вместе с сыном приехал в Пекин на парад по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией, тогда мальчик покорил сердца китайских пользователей интернета, которые прозвали его "златовласым принцем".

Президент Белоруссии нередко берет сына в поездки. Ранее Николай Лукашенко ездил с отцом в Каир, где для него провели экскурсию в районе великих пирамид Гизы. Также он составил компанию отцу, когда тот возглавил колонну мотоциклистов на международном байкерском фестивале — закрытии мотосезона 2016 года.