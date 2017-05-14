Бойкот? Индия не прислала делегацию на форум "Один пояс — один путь"

Пекин накануне форума Один пояс и один путь

Пекин накануне форума Один пояс и один путь

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Дели не прислал официальную делегацию на стартовавший в воскресенье в Китае форум "Один пояс — один путь", сообщает агентство PTI.

По данным агентства, на форуме присутствуют индийские ученые, но официальных представителей властей страны там нет, несмотря на то, что Индия получала официальное приглашение.

Разногласия между Индией и Китаем

Накануне официальный представитель МИД Индии Гопал Баглай не стал прямо отвечать на вопрос, будет ли страна участвовать в форуме. Он в очередной раз четко обрисовал позицию Индии, что "инициативы по развитию региональной транспортной инфраструктуры должны базироваться на универсально признанных международных нормах, качественном менеджменте, верховенстве права, открытости, прозрачности и равенстве". Баглай призвал Китай к полноценному диалогу по вопросу обеспокоенности Индии некоторыми аспектами китайской инициативы.

Дели выступает с критикой инициативы "Один пояс — один путь", так как одним из ее главных инфраструктурных проектов является китайско-пакистанский экономический коридор. Он подразумевает экономическую деятельность КНР и Пакистана на территории региона Гилгит-Балтистан — это часть исторического региона Кашмир, который является спорной территорией для Индии и Пакистана. Исламабад контролирует Гилгит-Балтистан, Нью-Дели считает регион своей территорией.

Инициатива "Один пояс — один путь"

В 2013 году Китай объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Целью инициативы является создание торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь.

Предполагается, что основные маршруты экономического пояса будут проходить из Китая через Центральную Азию и Россию до Европы и Балтийского моря; через Центральную Азию и Западную Азию к Персидскому заливу и Средиземному морю; в Юго-Восточную Азию, Южную Азию, к Индийскому океану.

"Морской Шелковый путь XXI века" должен пройти из морских портов Китая через Южно-Китайское море, во-первых, до Индийского океана и дальше до Европы, во-вторых, в южную акваторию Тихого океана.

В форуме по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь", который проходит в Пекине 14-15 мая, участвуют президенты и премьеры 29 государств.

Во время форума Китай намерен подписать торговые и бизнес-соглашения более чем с 30 странами, а также начать консультации по соглашениям о создании зон свободной торговли. Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, правительство страны планирует в ближайшие три года выделить 60 миллиардов юаней (8,7 миллиардов долларов) в качестве помощи развивающимся странам, участвующим в строительстве нового Шелкового пути.

Новый Шелковый путь и Россия

Российский президент Владимир Путин, выступая на форуме, заявил, что необходимо снимать инфраструктурные ограничения для интеграции и создавать систему современных, связанных транспортных коридоров. Он отметил, что Россия с ее уникальным географическим положением готова и к такой совместной работе.

"Если смотреть шире, инфраструктурные проекты, заявленные в рамках ЕврАзЭС и инициативы "Один пояс — один путь", в связке с Северным морским путем способны создать принципиально новую транспортную конфигурацию евразийского континента. А это ключ к освоению территорий, оживлению экономической и инвестиционной активности", — сказал Путин.

Он добавил, что для реализации инфраструктурных проектов потребуются серьезные частные инвестиции, а для их работы необходимо создать удобные, понятные, комфортные, предсказуемые условия для работы. "И, конечно, качественная интеграция возможна только с опорой на мощный человеческий капитал", — добавил президент.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка сообщил на форуме, что ведомство предлагает создать российско-китайскую компанию для управления международными транспортными коридорами (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2". Он также заявил о готовности предложить китайской стороне межправительственное соглашение о развитии транспортных коридоров.

"Мы готовы создать бесшовный коридор для китайских грузов. Уже сегодня принят закон, и он уже действует, по которому пункты пропуска через границу в рамках МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" работают круглосуточно. Мы упростили режим контроля — вместо нескольких теперь определен единый контрольный орган. Мы предоставили право электронного декларирования грузов", — рассказал министр.