В Греции число жертв крушения поезда выросло до трех

Репортаж о крушении поезда в Греции (фото с телеэкрана), 13 мая 2017

Репортаж о крушении поезда в Греции (фото с телеэкрана), 13 мая 2017

АФИНЫ, 14 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. В больнице в Салониках скончался один из тяжело раненных при крушении скоростного поезда Intercity Афины-Салоники, число жертв трагедии возросло до трёх, сообщает сайт "Нафтемпорики".

В тяжелом состоянии остаются ещё двое пострадавших, четверо были легко ранены.

Поезд сошёл с рельсов в 21.45 возле станции Адендро, примерно в 40 километрах от Салоников. В поезде находились 70 пассажиров и пятеро сотрудников железнодорожной компании.

Граждан России в поезде не было, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Салониках.

Причины ЧП пока неизвестны.