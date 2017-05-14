В Греции число жертв крушения поезда выросло до трех

АФИНЫ, 14 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. В больнице в Салониках скончался один из тяжело раненных при крушении скоростного поезда Intercity Афины-Салоники, число жертв трагедии возросло до трёх, сообщает сайт "Нафтемпорики".
Поезд сошёл с рельсов в 21.45 возле станции Адендро, примерно в 40 километрах от Салоников. В поезде находились 70 пассажиров и пятеро сотрудников железнодорожной компании.
Граждан России в поезде не было, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Салониках.
Причины ЧП пока неизвестны.