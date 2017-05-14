Олланд заявил, что оставляет страну в лучшем состоянии, чем при его приходе

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Экс-глава Франции Франсуа Олланд заявил, что, уходя с президентского поста, оставляет страну в лучшем состоянии, чем то, в котором он ее принял пять лет назад.

"Я оставляю страну в гораздо лучшем состоянии, нежели в том, в котором я ее принял", — говорится в сообщении Олланда в сети микроблогов Twitter

Он отметил, что руководить Францией — огромная ответственность, поскольку на республику смотрят во всем мире, как на "страну свободы и прогресса". Экс-президент добавил, что страна пережила ряд кризисов, но "держалась хорошо" и осталась Францией.

По словам Олланда, во время своего президентства он всегда уделял первоочередное внимание молодежи, и именно к ней всегда нужно обращаться.

Церемония передачи власти от Франсуа Олланда Эммануэлю Макрону прошла в Елисейском дворце утром в воскресенье. После переговоров, которые длились около часа, Олланд покинул резиденцию главы государства.