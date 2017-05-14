Макрон рассказал, когда приступит к работе

ПАРИЖ, 14 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Эммануэль Макрон, вступивший в должность президента утром в воскресенье, заявил, что "с сегодняшнего вечера" приступит к работе.

Об этом он сказал в первой официальной речи после официальной инаугурации.

"С сегодняшнего вечера я буду работать", — сказал Макрон.

В своей речи Макрон вспомнил предшественников на посту главы Пятой республики — от Шарля де Голля до Франсуа Олланда, отметив, что они приложили значительные усилия ради блага страны.

Он заверил собравшихся, что и сам "не отступится от обязательств, взятых перед лицом французов".

"Мы нуждаемся в более эффективной, более демократической, более политической Европе, поскольку она — это инструмент нашего могущества и нашего суверенитета", — заявил Макрон.

Глава государства сказал, что для Франции "настало время для взлета". "Мир ждет от нас, что мы будем сильными, едиными и проницательными", — подчеркнул он.

После речи Макрон подошел к гостям, собравшимся на инаугурацию. В этот день в Елисейском дворце оказалось немало политиков и видных французских деятелей, а также несколько членов семьи президента. Президент пожимал руки своим гостям, обменивался с ними поцелуями в щеку и объятиями.

Неделю назад, 7 мая, во Франции прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Согласно данным МВД страны, Макрон одержал верх с результатом 66,1%, тогда как Ле Пен набрала 33,9% голосов.

До Олланда высший государственный пост в Пятой республике занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.