Литовская ведущая крикнула "Слава Украине" на Евровидении

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Литовская телеведущая Эгл Догелейт во время оглашения результатов голосования своей страны на Евровидении произнесла первую часть лозунга украинских националистов.

После традиционного приветствия она отметила, что не забудет сказать: "Слава Украине". В ответ ведущие церемонии крикнули: "Героям слава", а зал начал аплодировать.

Финал Евровидения в Киеве состоялся 13 мая. Победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois. На втором месте оказался участник из Болгарии Кристиан Костов. Третьей стала молдавская группа SunStroke Project.

Рок-группа O.Torvald, представлявшая Украину, заняла 24-е место. Литва не поставила хозяевам конкурса ни одного балла.