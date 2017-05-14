СМИ: Меланье Трамп могут поставить памятник у обувной фабрики в БиГ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Один из руководителей обувной компании в Боснии и Герцеговине планирует установить напротив здания фабрики памятник первой леди США Меланье Трамп, сообщает журнал Newsweek.

Ранее сообщалось, что обувная фабрика "Бема", принадлежащая боснийским сербам, сшила две пары туфель для Меланьи Трамп, которые ей доставили экспресс-почтой, в знак поддержки ее мужа. Технический директор фабрики Маринко Умицевич также планировал посетить инаугурацию президента США, однако не смог этого сделать, так как ему не открыли американскую визу.

Как отмечает издание, теперь в качестве нового знака почтения первой леди США Умицевич планирует установить ей памятник рядом со зданием фабрики в городе Баня-Лука.

"Да, мы с удовольствием подтверждаем эту информацию. Господин Умицевич планирует установить памятник первой Леди Меланье Трамп напротив нашей фабрики, чтобы выразить ей признательность", — сказал изданию официальный представитель компании.

Как сообщает издание Sarajevo Times, предполагается, что статуя Меланьи Трамп будет изготовлена в натуральную величину. Предполагается, что автором памятника станет скульптор Стево Селак, ранее также изготовивший памятники российскому президенту Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу

Меланья Трамп родилась в бывшей Югославии, в которую также входила Республика Босния и Герцеговина. В Америку она приехала всего 20 лет назад – таким образом, первой леди США второй раз в истории Штатов стала уроженка другой страны: впервые это произошло почти 200 лет назад, когда первой леди была родившаяся в Англии Луиза Адамс, жена шестого президента Куинси Адамса, чья семья занимала Белый дом в 1825–1829 годах.