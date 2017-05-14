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В мире

СМИ: Меланье Трамп могут поставить памятник у обувной фабрики в БиГ

13:2414.05.2017
(обновлено: 13:31 14.05.2017)
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© AP Photo / Invision/Scott RothМеланья Трамп. Архивное фотоМеланья Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Invision/Scott Roth

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Один из руководителей обувной компании в Боснии и Герцеговине планирует установить напротив здания фабрики памятник первой леди США Меланье Трамп, сообщает журнал Newsweek.

Супруга кандидата в президенты США Дональда Трампа Меланья. Архивное фото
© РИА Новости . Кевин Даунс
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Боснийские сербы подарили Мелании Трамп туфли в знак поддержки ее мужа
Ранее сообщалось, что обувная фабрика "Бема", принадлежащая боснийским сербам, сшила две пары туфель для Меланьи Трамп, которые ей доставили экспресс-почтой, в знак поддержки ее мужа. Технический директор фабрики Маринко Умицевич также планировал посетить инаугурацию президента США, однако не смог этого сделать, так как ему не открыли американскую визу.

Как отмечает издание, теперь в качестве нового знака почтения первой леди США Умицевич планирует установить ей памятник рядом со зданием фабрики в городе Баня-Лука.

Первые леди США
© AFP 2017 / Jim WatsonИнаугурация 45-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января 2017 года. Для танца со своей женой Меланьей на балу в честь инаугурации Трамп выбрал композицию Фрэнка Синатры "My Way".Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп на балу Liberty в честь своей инаугурации в Вашингтоне
© AFP 2017 / Jim Watson
Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января 2017 года. Для танца со своей женой Меланьей на балу в честь инаугурации Трамп выбрал композицию Фрэнка Синатры "My Way".
© REUTERS / Jonathan ErnstМеланья Трамп, бывшая словенская фотомодель, стала первой леди США после того, как ее супруг победил на выборах 8 ноября 2016 года. Журналисты и эксперты моды сравнивают ее с супругой 35-го президента США Джаклин Кеннеди, которая была законодательницей моды в начале 60-х.Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп на балу Liberty в честь своей инаугурации в Вашингтоне
© REUTERS / Jonathan Ernst
Меланья Трамп, бывшая словенская фотомодель, стала первой леди США после того, как ее супруг победил на выборах 8 ноября 2016 года. Журналисты и эксперты моды сравнивают ее с супругой 35-го президента США Джаклин Кеннеди, которая была законодательницей моды в начале 60-х.
© AFP 2017 / Jewel SamadСоциолог, писатель, доктор права и спутница жизни 44-го президента США Мишель Обама – единственная в истории супердержавы первая леди с афроамериканскими корнями.Первая леди Мишель Обама танцует на торжественном балу
© AFP 2017 / Jewel Samad
Социолог, писатель, доктор права и спутница жизни 44-го президента США Мишель Обама – единственная в истории супердержавы первая леди с афроамериканскими корнями.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПо мнению большинства американцев, за восемь лет, проведенных в Белом доме, Мишель Обама смогла стать иконой стиля и одной из самых влиятельных женщин в мире.
На фото: президент США Барак Обама танцует с первой леди США Мишель Обамой во время бала в день инаугурации в Вашингтоне.Президент США Барак Обама танцует с первой леди США Мишель Обама во время бала в день инаугурации в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
По мнению большинства американцев, за восемь лет, проведенных в Белом доме, Мишель Обама смогла стать иконой стиля и одной из самых влиятельных женщин в мире.
На фото: президент США Барак Обама танцует с первой леди США Мишель Обамой во время бала в день инаугурации в Вашингтоне.
© AP Photo / Susan WalshЛора Буш, супруга 43-го президента США Джорджа Буша младшего, была первой леди Америки с 2001 по 2009 год. Известна тем, что создала Национальный книжный фестиваль и поддерживала проекты, направленные на улучшение здоровья женщин и детей.Первая леди США Лора Буш, 2001
© AP Photo / Susan Walsh
Лора Буш, супруга 43-го президента США Джорджа Буша младшего, была первой леди Америки с 2001 по 2009 год. Известна тем, что создала Национальный книжный фестиваль и поддерживала проекты, направленные на улучшение здоровья женщин и детей.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryДжордж Уокер Буш, сын 41-го президента Джорджа Герберта Уокера Буша, стал президентом в 2000 году, победив на выборах Альберта Гора. Спустя 4 года ему удалось одержать победу над сенатором-демократом Джоном Керри и переизбраться на второй срок.
На фото: Джордж Буш младший с супругой на балу в честь инаугурации 20 января 2005 года.Президент США Джордж Буш и первая леди Лора Буш
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Джордж Уокер Буш, сын 41-го президента Джорджа Герберта Уокера Буша, стал президентом в 2000 году, победив на выборах Альберта Гора. Спустя 4 года ему удалось одержать победу над сенатором-демократом Джоном Керри и переизбраться на второй срок.
На фото: Джордж Буш младший с супругой на балу в честь инаугурации 20 января 2005 года.
© AP Photo / Timothy A. ClaryХиллари Клинтон, супруга 42-го президента США Билла Клинтона, была первой леди Америки с 1993 по 2001 год. В 2016 году она попыталась вернуться в Белый дом в качестве президента, но проиграла выборы Дональду Трампу.Хиллари Клинтон. 1985 год
© AP Photo / Timothy A. Clary
Хиллари Клинтон, супруга 42-го президента США Билла Клинтона, была первой леди Америки с 1993 по 2001 год. В 2016 году она попыталась вернуться в Белый дом в качестве президента, но проиграла выборы Дональду Трампу.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryДемократ Билл Клинтон занял Белый дом после 12 лет правления президентов-республиканцев. Избиратели возлагали на него большие надежды как на реформатора консервативного общества.
На фото: 42-й президент США Билл Клинтон с супругой на балу в честь инаугурации 20 января 1993 года.Президент США Билл Клинтон и первая леди США Хиллари Клинтон во время танца, 20 января 1993
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Демократ Билл Клинтон занял Белый дом после 12 лет правления президентов-республиканцев. Избиратели возлагали на него большие надежды как на реформатора консервативного общества.
На фото: 42-й президент США Билл Клинтон с супругой на балу в честь инаугурации 20 января 1993 года.
© AP Photo / Anthony CameranoБарбара Буш - жена 41-го президента США Джорджа Буша старшего и мать 43-го президента США Джорджа Буша младшего. По линии отца является дальней родственницей 14-го президента США Франклина Пирса.Первая леди США Барбара Буш, 13 апреля 1971
© AP Photo / Anthony Camerano
Барбара Буш - жена 41-го президента США Джорджа Буша старшего и мать 43-го президента США Джорджа Буша младшего. По линии отца является дальней родственницей 14-го президента США Франклина Пирса.
© AFP 2017 / White HouseРеспубликанец Джордж Герберт Уокер Буш был 41-м президентом США с 1989 по 1993 год. Барбара Пирс познакомилась с будушим мужем в 16 лет, перед уходом Буша в армию состоялась помолвка. Во время службы лётчиком морской авиации во время Второй мировой войны Джордж Буш называл все самолёты, на которых он летал, в честь будущей супруги "Барбара I", "Барбара II", "Барбара III". Пара поженилась 6 января 1945 года.Джордж Герберт Уокер Буш со своей женой Барбарой
© AFP 2017 / White House
Республиканец Джордж Герберт Уокер Буш был 41-м президентом США с 1989 по 1993 год. Барбара Пирс познакомилась с будушим мужем в 16 лет, перед уходом Буша в армию состоялась помолвка. Во время службы лётчиком морской авиации во время Второй мировой войны Джордж Буш называл все самолёты, на которых он летал, в честь будущей супруги "Барбара I", "Барбара II", "Барбара III". Пара поженилась 6 января 1945 года.
© AP PhotoНэнси Рейган - супруга 40-го президента США Рональда Рейгана, была первой леди США с 1981 по 1989 годы. Урождённая Анна Фрэнсис Роббинс стала Нэнси Дэвис после того, как ее удочерил отчим, под этим именем она снималась в кино и сохранила его после замужества.Первая леди США Нэнси Рейган, 1981
© AP Photo
Нэнси Рейган - супруга 40-го президента США Рональда Рейгана, была первой леди США с 1981 по 1989 годы. Урождённая Анна Фрэнсис Роббинс стала Нэнси Дэвис после того, как ее удочерил отчим, под этим именем она снималась в кино и сохранила его после замужества.
© AP PhotoПрофессиональная актриса Нэнси Дэвис вышла замуж за будущего президента США Рональда Рейгана в то время, когда он был президентом гильдии актёров. Став первой леди, развернула кампанию по борьбе с наркотиками "Скажи нет", впоследствии привлекла к ней первых леди других государств.Президент США Рональд Рейган и первая леди Нэнси Рейган
© AP Photo
Профессиональная актриса Нэнси Дэвис вышла замуж за будущего президента США Рональда Рейгана в то время, когда он был президентом гильдии актёров. Став первой леди, развернула кампанию по борьбе с наркотиками "Скажи нет", впоследствии привлекла к ней первых леди других государств.
© AP Photo / The White HouseРозалин Картер, супруга 39-го президента США Джимми Картера, была первой леди США с 1977 по 1981 год. Согласно опросам, она была признана одной из наиболее влиятельных жён президентов и одной из самых популярных первых леди в послевоенное время.Миссис Розалин Картер, жена президента Джимми Картера, июль 1978
© AP Photo / The White House
Розалин Картер, супруга 39-го президента США Джимми Картера, была первой леди США с 1977 по 1981 год. Согласно опросам, она была признана одной из наиболее влиятельных жён президентов и одной из самых популярных первых леди в послевоенное время.
© AP Photo / Peter BreggРозалин поддерживала политический курс мужа, хотя в некоторых вопросах у них наблюдалось принципиальное расхождение. Так, в отличие от Картера, она выступала против смертной казни и высказывалась за право женщин самим решать вопросы, связанные с беременностью.
На фото: Джимми Картер с супругой Розалин на балу в честь инаугурации 20 января 1977 года. Президент США Джимми Картер и миссис Картер
© AP Photo / Peter Bregg
Розалин поддерживала политический курс мужа, хотя в некоторых вопросах у них наблюдалось принципиальное расхождение. Так, в отличие от Картера, она выступала против смертной казни и высказывалась за право женщин самим решать вопросы, связанные с беременностью.
На фото: Джимми Картер с супругой Розалин на балу в честь инаугурации 20 января 1977 года.
© AP PhotoБетти Форд, супруга 38-го президента США Джеральда Форда, была первой леди Америки с 9 августа 1974 года по 20 января 1977 года. Бетти и Джеральд были одной из наиболее открытых семейных пар Белого дома и не стеснялись открыто демонстрировать взаимную любовь.Бывшая первая леди США Бетти Форд
© AP Photo
Бетти Форд, супруга 38-го президента США Джеральда Форда, была первой леди Америки с 9 августа 1974 года по 20 января 1977 года. Бетти и Джеральд были одной из наиболее открытых семейных пар Белого дома и не стеснялись открыто демонстрировать взаимную любовь.
© AFP 2017 / STRРеспубликанец Джеральд Форд, бывший вице-президентом при Ричарде Никсоне, сменил его на посту президента после ухода в отставку после Уотергейта. Известен тем, что стал единственным президентом США, который никогда не был всенародно избран ни на пост президента, ни на пост вице-президента.Президент США Джеральд Форд обнимает свою жену Бетти в Белом доме в Вашингтоне, 30 декабря 1974
© AFP 2017 / STR
Республиканец Джеральд Форд, бывший вице-президентом при Ричарде Никсоне, сменил его на посту президента после ухода в отставку после Уотергейта. Известен тем, что стал единственным президентом США, который никогда не был всенародно избран ни на пост президента, ни на пост вице-президента.
© AP Photo / Henry BurroughsПэт Никсон, супруга 37-го президента США Ричарда Никсона, была первой леди Америки с 20 января 1969 года по 9 августа 1974 года.Бывшая первая леди США Пэт Никсон
© AP Photo / Henry Burroughs
Пэт Никсон, супруга 37-го президента США Ричарда Никсона, была первой леди Америки с 20 января 1969 года по 9 августа 1974 года.
© AP PhotoРеспубликанец Ричард Никсон, 37-й президент США, был первым и единственным американским президентом, ушедшим в отставку до окончания срока. Причиной его ухода стал Уотергейтский скандал.Президент США Ричард Никсон и первая леди Пэт Никсон
© AP Photo
Республиканец Ричард Никсон, 37-й президент США, был первым и единственным американским президентом, ушедшим в отставку до окончания срока. Причиной его ухода стал Уотергейтский скандал.
© REUTERS / White House Photo/LBJ Library/HandoutЛеди Бёрд Джонсон - супруга 36-го президента США Линдона Джонсона, была первой леди Соединенных Штатов с 1963 по 1969 год.Леди Берд Джонсон в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1965
© REUTERS / White House Photo/LBJ Library/Handout
Леди Бёрд Джонсон - супруга 36-го президента США Линдона Джонсона, была первой леди Соединенных Штатов с 1963 по 1969 год.
© AP PhotoЛиндон Джонсон, бывший вице-президентом при Джоне Кеннеди, приступил к исполнению обязанностей президента сразу после убийства Кеннеди 22 ноября 1963 года.Президент США Линдон Джонсон и леди Берд Джонсон
© AP Photo
Линдон Джонсон, бывший вице-президентом при Джоне Кеннеди, приступил к исполнению обязанностей президента сразу после убийства Кеннеди 22 ноября 1963 года.
© AP PhotoЖаклин Кеннеди, супруга Джона Кеннеди, 35-го президента США, была первой леди США с 1961 по 1963 год. Считалась одной из самых популярных женщин своего времени, законодательницей моды, красоты и изящества в Америке и Европе. Неизменные чувство стиля и элегантность снискали ей популярность как среди дипломатов, так и у простых американцев.Жаклин Кеннеди, 27 марта 1960
© AP Photo
Жаклин Кеннеди, супруга Джона Кеннеди, 35-го президента США, была первой леди США с 1961 по 1963 год. Считалась одной из самых популярных женщин своего времени, законодательницей моды, красоты и изящества в Америке и Европе. Неизменные чувство стиля и элегантность снискали ей популярность как среди дипломатов, так и у простых американцев.
© AP PhotoДемократ Джон Кеннеди свою инаугурационную речь завершил призывом: "Думайте не о том, что может дать вам страна, а о том, что вы можете дать ей". На тот момент он был самым богатым президентом Америки. Всё своё государственное жалованье 35-й президент США пожертвовал на благотворительные нужды.
На фото: Джон Кеннеди с супругой Жаклин на балу в честь инаугурации, 20 января 1961 годаПрезидент Джон Кеннеди и миссис Жаклин Кеннеди, Белый дом, 20 января 1961
© AP Photo
Демократ Джон Кеннеди свою инаугурационную речь завершил призывом: "Думайте не о том, что может дать вам страна, а о том, что вы можете дать ей". На тот момент он был самым богатым президентом Америки. Всё своё государственное жалованье 35-й президент США пожертвовал на благотворительные нужды.
На фото: Джон Кеннеди с супругой Жаклин на балу в честь инаугурации, 20 января 1961 года
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"Да, мы с удовольствием подтверждаем эту информацию. Господин Умицевич планирует установить памятник первой Леди Меланье Трамп напротив нашей фабрики, чтобы выразить ей признательность", — сказал изданию официальный представитель компании.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп, архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
Самый главный секрет США: Меланья Трамп раскроет мужу свою тайну
Как сообщает издание Sarajevo Times, предполагается, что статуя Меланьи Трамп будет изготовлена в натуральную величину. Предполагается, что автором памятника станет скульптор Стево Селак, ранее также изготовивший памятники российскому президенту Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу.

Меланья Трамп родилась в бывшей Югославии, в которую также входила Республика Босния и Герцеговина. В Америку она приехала всего 20 лет назад – таким образом, первой леди США второй раз в истории Штатов стала уроженка другой страны: впервые это произошло почти 200 лет назад, когда первой леди была родившаяся в Англии Луиза Адамс, жена шестого президента Куинси Адамса, чья семья занимала Белый дом в 1825–1829 годах.

Первая леди США Мелания Трамп
© REUTERS / Carlo AllegriНовой первой леди США стала 46-летняя фотомодель словенского происхождения, дизайнер ювелирных украшений Мелания Трамп.
На фото: победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп, его супруга Мелания и сын Бэррон Уильям Трамп.Дональд Трамп, сын Баррон и жена Меланья
© REUTERS / Carlo Allegri
Новой первой леди США стала 46-летняя фотомодель словенского происхождения, дизайнер ювелирных украшений Мелания Трамп.
На фото: победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп, его супруга Мелания и сын Бэррон Уильям Трамп.
© AP Photo / John BazemoreМелания Трамп активно поддерживала своего супруга во время его президентской кампании: "Муж будет оставаться сосредоточенным на одном: Америка – это красивая страна, которую он очень сильно любит".Кандидат в президенты США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп на предвыборном митинге в Северной Каролине
© AP Photo / John Bazemore
Мелания Трамп активно поддерживала своего супруга во время его президентской кампании: "Муж будет оставаться сосредоточенным на одном: Америка – это красивая страна, которую он очень сильно любит".
© REUTERS / Carlo AllegriКандидат в президенты США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп на избирательном участке в Нью-Йорке.Кандидат в президенты США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп на избирательном участке в Нью-Йорке
© REUTERS / Carlo Allegri
Кандидат в президенты США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп на избирательном участке в Нью-Йорке.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryМелания Трамп (Melania Trump), урожденная Меланья Кнавс (Melanija Knavs), родилась 26 апреля 1970 года в Севнице – регион Посавье, в бывшей Социалистической Федеративной Республике Югославия, ныне Словения.Меланья Трамп во время первого дня Национального съезда Республиканской партии
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Мелания Трамп (Melania Trump), урожденная Меланья Кнавс (Melanija Knavs), родилась 26 апреля 1970 года в Севнице – регион Посавье, в бывшей Социалистической Федеративной Республике Югославия, ныне Словения.
© REUTERS / Carlo AllegriОтец будущей первой леди США – Виктор Кнавс – занимался перепродажей подержанных машин. Мать – Амалия – работала на текстильной фабрике.Жена кандидата на пост президента США Дональда Трампа Меланья на предвыборном митинге в городе Уилмингтон, Северная Каролина
© REUTERS / Carlo Allegri
Отец будущей первой леди США – Виктор Кнавс – занимался перепродажей подержанных машин. Мать – Амалия – работала на текстильной фабрике.
© AP Photo / Charles Sykes, FileСразу после первого курса Мелания бросила учебу в университете по специальности архитектура и дизайн и полностью отдалась модельной карьере, переехав в Милан. Затем она работала в Париже.Меланья Трамп во время ежегодного шоу Мет Гала в Метрополитен-музей, Нью-Йорк. 2012 год
© AP Photo / Charles Sykes, File
Сразу после первого курса Мелания бросила учебу в университете по специальности архитектура и дизайн и полностью отдалась модельной карьере, переехав в Милан. Затем она работала в Париже.
© AFP 2017 / Mandel NganС Дональдом Трампом Мелания познакомилась в 1998 году во время одной из вечеринок на Манхэттене. Трамп попросил у модели, которая моложе его на 24 года, номер телефона, но, как пишут многие СМИ, Мелания отказала ему, потому как он был сильно пьян.Мелания Трамп и ее муж Дональд Трамп во время митинга в международном аэропорту Уилмингтон, штат Северная Каролина
© AFP 2017 / Mandel Ngan
С Дональдом Трампом Мелания познакомилась в 1998 году во время одной из вечеринок на Манхэттене. Трамп попросил у модели, которая моложе его на 24 года, номер телефона, но, как пишут многие СМИ, Мелания отказала ему, потому как он был сильно пьян.
© AP Photo / Matt Sayles, FileМелания Трамп во время 83-й церемонии вручения премии "Оскар", 2011 год.Меланья Трамп во время 83-й церемонии вручения премии Оскар. 2011 год
© AP Photo / Matt Sayles, File
Мелания Трамп во время 83-й церемонии вручения премии "Оскар", 2011 год.
© AP Photo / Kathy WillensВ 2010 году Мелания объявила о запуске ювелирной коллекции собственного дизайна. Когда торговая марка стала узнаваемой, появилась линия косметических средств, презентация которой состоялась на популярном телешоу – проект принадлежал ее супругу.Мелания и Дональд Трамп перед презентацией коллекции Michael Kors во время Недели моды в Нью-Йорке. 2007 год
© AP Photo / Kathy Willens
В 2010 году Мелания объявила о запуске ювелирной коллекции собственного дизайна. Когда торговая марка стала узнаваемой, появилась линия косметических средств, презентация которой состоялась на популярном телешоу – проект принадлежал ее супругу.
© AP Photo / Invision/Scott RothРади модельной карьеры Меланья сделала несколько пластических операций, а также в 1996 году изменила свое имя на более звучное для западного уха Мелания Кнаус (Melania Knauss).Жена кандидата на пост президента США Дональда Трампа Меланья. 2014 год
© AP Photo / Invision/Scott Roth
Ради модельной карьеры Меланья сделала несколько пластических операций, а также в 1996 году изменила свое имя на более звучное для западного уха Мелания Кнаус (Melania Knauss).
© REUTERS / Brendan McDermid/File PhotoОтношения Дональда Трампа и Мелании получили огласку после запуска реалити-шоу Трампа The Apprentice, а также после выступления Мелании вместе с Трампом на радио-шоу The Howard Stern Show, где он сообщил "о любви всей своей жизни".Меланья Трамп и ее муж Дональд Трамп во время шоу NBC Today
© REUTERS / Brendan McDermid/File Photo
Отношения Дональда Трампа и Мелании получили огласку после запуска реалити-шоу Трампа The Apprentice, а также после выступления Мелании вместе с Трампом на радио-шоу The Howard Stern Show, где он сообщил "о любви всей своей жизни".
© AFP 2017 / Gabriel Bouys 20 марта 2006 года у пары родился мальчик, которого назвали Бэррон Уильям Трамп. Он стал пятым ребенком Дональда Трампа.
На фото: Дональд Трамп, его жена Мелания и сын во время открытия звезды Дональда Трампа на аллее славы в Голливуде, США, 2007 год.Дональд Трамп, его жена Меланья и сын во время открытия звезды Дональда Трампа на аллее славы в Голливуде, США. 2007 год
© AFP 2017 / Gabriel Bouys
20 марта 2006 года у пары родился мальчик, которого назвали Бэррон Уильям Трамп. Он стал пятым ребенком Дональда Трампа.
На фото: Дональд Трамп, его жена Мелания и сын во время открытия звезды Дональда Трампа на аллее славы в Голливуде, США, 2007 год.
© AFP 2017 / Robyn Beck Выступление Мелании Трамп стало центральным событием на Национальном съезде Республиканской партии в Кливленде.Меланья Трамп во время первого дня Национального съезда Республиканской партии
© AFP 2017 / Robyn Beck
Выступление Мелании Трамп стало центральным событием на Национальном съезде Республиканской партии в Кливленде.
© AP Photo / Kathy WillensВ 2004 году Дональд Трамп и Мелания Кнаус обручились. Они поженились 22 января 2005 года в Епископальной церкви Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич (Флорида). Пышный прием в честь их свадьбы проходил в усадьбе Трампа в зале площадью 17000 кв. футов.Дональд Трамп и Меланья Кнавс смотрят теннис 4 сентября 1999 года в Нью-Йорке
© AP Photo / Kathy Willens
В 2004 году Дональд Трамп и Мелания Кнаус обручились. Они поженились 22 января 2005 года в Епископальной церкви Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич (Флорида). Пышный прием в честь их свадьбы проходил в усадьбе Трампа в зале площадью 17000 кв. футов.
© AP Photo / Kevork DjansezianФото Мелании печатали на своих обложках такие известные издания, как Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. Также она снялась в картине "Образцовый самец" (2001).Меланья Кнавс, жена бизнесмена Дональда Трампа, на Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Kevork Djansezian
Фото Мелании печатали на своих обложках такие известные издания, как Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. Также она снялась в картине "Образцовый самец" (2001).
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В мире
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
Отчего-то вспомнился баян про памятник лучшему в городе зубному врачу, в виде челюсти и веселье лучшего гинеколога.
14:05
14.05.2017
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vfbmn
Низкопоклонство зашкаливает.
14:41
14.05.2017
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Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

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правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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