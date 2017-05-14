Президент Польши предложил дату для конституционного референдума

ВАРШАВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хочет провести конституционный референдум 11 ноября 2018 года.

"Скоро я приглашу представителя по вопросам, связанным с референдумом. Голосование, предложенное мною, с согласия Сената могло бы состояться 11 ноября 2018 года или в этот период", — сказал Дуда изданию Wsieci.

Он напомнил обстоятельства принятия действующей сейчас конституции: явка избирателей на референдум тогда составила 42%, за проголосовало почти 6,4 миллиона избирателей, против — более 5 миллионов.

"Я на президентских выборах получил 8 миллионов 600 тысяч голосов, так что у меня есть мощный социальный мандат для начала такой дискуссии", — заявил польский президент.

Недавно в одном из интервью Дуда уточнил, что на референдуме он хочет, в частности, поднять вопрос разделения полномочий между органами власти и наделения президента большими полномочиями, нежели сейчас.