Мужчине, снявшему штаны на "Евровидении", грозит до пяти лет тюрьмы

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Украинский пранкер Виталий Седюк, который во время финала "Евровидения-2017" в Киеве снял штаны на сцене, задержан правоохранителями до избрания меры пресечения, ему грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк — украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов, он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом", — написал Аваков на своей странице в Facebook.
По данным СМИ, в 2016 году на Неделе моды в Париже Седюк пытался поцеловать ягодицы Ким Кардашьян. В 2012 году на премьере фильма "Люди в черном-3" в Москве Седюк подошел вплотную к Уиллу Смиту и со словами "Я ваш самый большой фанат" попытался его поцеловать, за что получил пощечину от актера.