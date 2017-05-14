Олланд покинул резиденцию президента Франции после передачи власти Макрону

ПАРИЖ, 14 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Франсуа Олланд, передавший полномочия президента Франции своему преемнику Эммануэлю Макрону, покинул резиденцию главы государства — Елисейский дворец.

Утром в воскресенье там проходит церемония передачи власти и инаугурация нового главы государства.

Торжество началось вскоре после 10.00 (11.00 мск), когда Макрон прибыл во дворец. На крыльце его встретил Олланд. Оба лидера пожали друг другу руки и удалились на переговоры, которые продлились около часа, хотя протоколом на них отведено 25 минут. После их завершения Олланд, ставший уже экс-президентом Франции, вместе с Макроном прошел по ковровой дорожке во дворе, похлопал преемника по плечу, сел в автомобиль Citroen DS5 и под аплодисменты уехал из своего теперь уже бывшего офиса.

Новый глава государства наблюдал за отъездом машины, затем поднялся на крыльцо дворца и простоял там за руку с женой еще около минуты.

Неделю назад, 7 мая, во Франции прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 23 апреля, тогда борьбу продолжили Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Согласно данным МВД страны, во втором туре Макрон одержал верх с результатом 66,1%, тогда как Ле Пен набрала 33,9% голосов.

До Олланда высший государственный пост в Пятой республике занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.