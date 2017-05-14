На Украине вступил в силу механизм регулирования ввоза книг из России

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Механизм, который позволит возобновить ввоз на Украину печатной продукции из РФ, вступил в силу с 14 мая.

Верховная рада Украины в декабре 2016 года приняла закон, которым временно, до 1 апреля, запретила ввоз книг из РФ, в том числе для личного пользования. К этому времени должен был быть разработан специальный механизм проверки печатной продукции из РФ, которая ввозится на Украину, на предмет "антиукраинского содержания". Кабмин Украины 5 апреля утвердил порядок выдачи разрешений на ввоз в страну печатной продукции из РФ и порядок изъятия такой продукции, если она распространяется без разрешений. Он был обнародован в официальной прессе 14 марта и вступил в силу спустя 30 дней. Издательская продукция, которая не будет иметь соответствующего разрешения, будет изыматься.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Верховная рада одобрила соответствующий закон 8 декабря. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории".

В частности, это коснется юридических и физических лиц, субъектов предпринимательской деятельности, но при этом не будет касаться частных лиц. Согласно документу, при Государственном комитете по вопросам теле- и радиовещания будет создан общественный экспертный совет, которые будет по заявке импортеров проверять всю продукцию из РФ. Общественный совет в течение десяти дней должен принять решение о предоставлении разрешения или отказать в нем.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина ранее обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой дать публичную оценку законопроекту о запрете на ввоз российских книг на Украину.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям на юго-востоке Украины, не поставляет ополченцам военной техники и боеприпасов, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.