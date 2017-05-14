КНДР произвела пуск ракеты нового типа, считает политолог

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Исполнительный директор НКИ БРИКС, директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая предполагает, что запущенная Северной Кореей утром в воскресенье ракета относилась к новому типу.

"Дело довольно серьезное, потому что пока полностью технических данных нет, но, судя по всему, это новый тип ракеты – дальностью до 4500 километров, то есть она в принципе может доставать до американской территории, до Гуама, в частности. Похоже, что это ракета с новыми характеристиками и пока неизвестно, какая", — сказал Толорая РИА Новости.

По его мнению, "это такой жест непокорности и в сторону Пекина и в сторону мирового сообщества, потому что именно в период проведения саммита в Пекине (форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" – ред.) Северная Корея вновь громко заявила о себе". Как полагает политолог, Пхеньян таким жестом показал, что "не собирается покоряться никаким международным санкциям и будет идти своим путем". "Хорошего в этом мало – это обострит ситуацию, это, видимо, приведет к новым санкциям", — добавил Толорая.

В свою очередь сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, отвечая на вопрос о том, может ли запуск быть связан с проведением международного форума в Пекине, заявил РИА Новости: "Не стоит искать скрытый смысл там, где его нет. Плотность информационного потока такова, что почти каждое событие можно интерпретировать, как совпадение и знак чего-то там. Я бы не злоупотреблял риторикой в стиле: "Совпадение?— Не думаю".

В 5:28 в воскресенье (23:28 мск) Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более 2000 километров. Пуск был произведен по навесной траектории, под намеренно большим углом, чтобы увеличить высоту, сократив таким образом расстояние от места пуска до точки падения. Если бы при пуске ракете была задана обычная траектория, дальность полета могла бы превысить 4000 километров. Японские военные анализируют тип ракеты. В то же время правительство Японии сообщило, что информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, не поступало. В заявлении администрации США говорится, что ракета упала вблизи границ США, "ближе к России, чем к Японии".

С 2006 года СБ ООН принял шесть резолюций в отношении КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. Две последние — номер 2270 и 2321 были приняты в 2016 году и значительно ужесточили действующий режим санкций против Пхеньяна, включая меры в области торговли, экспорта ископаемых, покупки оружия и банковского сектора.

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