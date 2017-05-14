КНДР произвела пуск ракеты нового типа, считает политолог

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Исполнительный директор НКИ БРИКС, директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая предполагает, что запущенная Северной Кореей утром в воскресенье ракета относилась к новому типу.
По его мнению, "это такой жест непокорности и в сторону Пекина и в сторону мирового сообщества, потому что именно в период проведения саммита в Пекине (форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" – ред.) Северная Корея вновь громко заявила о себе". Как полагает политолог, Пхеньян таким жестом показал, что "не собирается покоряться никаким международным санкциям и будет идти своим путем". "Хорошего в этом мало – это обострит ситуацию, это, видимо, приведет к новым санкциям", — добавил Толорая.
В свою очередь сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, отвечая на вопрос о том, может ли запуск быть связан с проведением международного форума в Пекине, заявил РИА Новости: "Не стоит искать скрытый смысл там, где его нет. Плотность информационного потока такова, что почти каждое событие можно интерпретировать, как совпадение и знак чего-то там. Я бы не злоупотреблял риторикой в стиле: "Совпадение?— Не думаю".
С 2006 года СБ ООН принял шесть резолюций в отношении КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. Две последние — номер 2270 и 2321 были приняты в 2016 году и значительно ужесточили действующий режим санкций против Пхеньяна, включая меры в области торговли, экспорта ископаемых, покупки оружия и банковского сектора.
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