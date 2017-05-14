Демонстранты устроили акцию протеста в гольф-клубе Трампа

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Группа из 200 демонстрантов устроила акцию в гольф-клубе президента США Дональда Трампа в Калифорнии, разлегшись на земле таким образом, что образовали призыв "Сопротивляйтесь!", передает телеканал ABC News.
По данным газеты Los Angeles Times, для того, чтобы изобразить это слово на земле, участникам флешмоба понадобилось около 15 минут. После этого они спели песню "Боже, благослови Америку".
На место прибыли помощники шерифа округа Лос-Анджелес, но они не вмешивались в акцию, в результате демонстрации никого не задержали, отмечает телеканал.
Flash mob of 200 spells out 'RESIST!' at Trump golf club https://t.co/wVBamefaWA pic.twitter.com/HkkJpBR66F— Saul Brown (@Saul_Brown1) 14 мая 2017 г.