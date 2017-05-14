Правительство Греции внесло в парламент законопроект о новых мерах экономии

АФИНЫ, 14 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Правительство Греции внесло в парламент законопроект, который по требованию кредиторов предусматривает новые меры экономии – сокращение пенсий и зарплат с 2019 года, урезание социальных пособий и повышение налогов, а также предполагает реформу в сфере энергетики и определяет среднесрочную финансовую стратегию на 2018-2021 годы.

"Законопроект включает в себя ряд нормативных документов по вопросам, непосредственно связанным с осуществлением текущей программы фискальной корректировки и завершением второй оценки (хода реформ). Успешное завершение второй оценки создает необходимую для греческой экономики стабильность, условия для завершения программы (помощи со стороны кредиторов) и является необходимым условием для определения существенных мер по реструктуризации греческого долга", — говорится в пояснительной записке к проекту, поступившей в распоряжение РИА Новости из Минфина Греции.

Минфин считает, что успешное завершение второй оценки может дать греческой экономике время для восстановления и создаст условия для окончательного выхода Греции из программ помощи.

Авторы признают, что пенсионные положения законопроекта, которые вступят в силу с 2019 года, "лягут бременем на определенное число пенсионеров", однако "путем реструктуризации пенсионной системы негативные последствия быть разделены между новым и старыми пенсионерами".

"Также следует отметить, что Конституция не гарантирует определенный уровень пенсионных выплат", — подчеркивается в записке.

Закон предусматривает сокращение с 1 января 2019 года "максимум на 18%" основных пенсий и дополнительных пенсий, выплачиваемых из фондов социального страхования.

Минфин утверждает, что меры социальной поддержки, прописанные в законопроекте, позволят поддержать "широкие социальные группы, среди которых и пенсионеры. Это, в частности, сокращение расходов на аренду жилья и сокращение стоимости ипотечного кредита, программы детских и школьных обедов и другие меры.

Установлена новая шкала налогообложения доходов пенсионеров и трудящихся, получающих зарплату, – 20% налога установлены на доходы от 0 до 20 тысяч евро в год, 29% — на доходы от 20 тысяч до 30 тысяч евро, 37% — на доходы от 30 тысяч до 40 тысяч евро и 45% — на доходы свыше 40 тысяч евро в год.

Помимо этого, установлен и особый "сбор солидарности" с чистого дохода свыше 30 тысяч евро в год. Он составит от 2% до 10%.

Законопроект предусматривает возможность коллективных увольнений трудящихся и определяет их порядок.

Еще до внесения в парламент законопроект вызвал резкую реакцию в греческом обществе. Профсоюзы объявили о всеобщей забастовке 17 мая. Журналисты будут бастовать 16 мая, чтобы иметь возможность освещать акции протеста.

Законопроект внесен как срочный. Обсуждение в комитете пройдет 14 и 15 мая, на пленарном заседании — 16 и 17 мая, голосование в парламенте запланировано на 18 мая. Накануне председатель парламента Никос Вуцис заявил, что законопроект поддержат все депутаты правящей коалиции СИРИЗА-АНЭЛ и, возможно, некоторые депутаты от оппозиции.

СИРИЗА и ее младший партнер по коалиции АНЭЛ располагают 153 мандатами в 300-местном парламенте, и в случае отказа нескольких депутатов поддержать правительственный законопроект Греции угрожает политический кризис.

Греция зависит от внешней помощи, поскольку не может обслужить госдолг объемом более 320 миллиардов евро, или 180% ВВП.

Правящая коалиция радикальных левых СИРИЗА в предвыборных заявлениях обещала вывести Грецию из меморандумов с международными кредиторами, с которыми страна обязана согласовывать всю свою политику. Третья программа помощи объемом 86 миллиардов евро рассчитана на три года и заканчивается в августе 2018 года.