В Индии на границе с Пакистаном эвакуировали около тысячи человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая — РИА Новости. Около тысячи жителей приграничных областей индийского штата Джамму и Кашмир были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся второй день перестрелок на линии контроля между Индией и Пакистаном, сообщает агентство PTI со ссылкой на полицию.

Представитель министерства обороны сообщил, что пакистанская армия второй день подряд обстреливает территорию округа Раджоури. Накануне в результате обстрелов в районе Ноушера погибли двое мирных граждан, трое пострадали. В воскресенье стрельба возобновилась около 06.45 по местному времени (04.15 мск), по данным минобороны Индии, пакистанская сторона применяет артиллерию. "Посты индийской армии отвечают решительно и эффективно", — заявил представитель ведомства.

В свою очередь, представитель полиции Раджоури Шахид Икбал Чоудгари заявил, что обстрелу подверглись семь населенных пунктов.

"Рискуя своей жизнью, госслужащие и полиция эвакуировали 996 человек из различных деревень, подвергшихся обстрелу, и переместили их в различные палаточные городки, установленные окружной администрацией, где обеспечены пайки, еда, питьевая вода, санитарные условия, первая медицинская помощь и необходимые жилищные условия", — заявил Чоудгари.

По его словам, эвакуированы 259 семей из трех населенных пунктов. Кроме того, в районе Ноушера закрыты 51 школа на неопределенный срок, еще 36 школ закрыты на три дня в районе Манджакоты и Дунги. В этих школах обучается 4,6 тысячи учеников.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.