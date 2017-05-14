Тиллерсон не опасается утратить независимость после увольнения Коми

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в интервью телеканалу NBC News, что не боится утратить независимость на своем посту после того, как президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.

"Совсем нет, Чак. У меня отличные отношения с президентом. Я понимаю, каковы его цели. Когда я не совсем понимаю, каковы его цели, мы говорим об этом", — заявил Тиллерсон, отвечая на вопрос ведущего Чака Тодда о том, был ли госсекретарь после увольнения Коми обеспокоен тем, насколько независимым он может быть на своем посту.

"Я предан тому, чтобы помогать президенту достигать его цели, помогать ему быть успешным. И я понимаю, что я должен добиваться его доверия каждый день", — заявил Тиллерсон.

"Я никогда не нарушу собственные ценности. И это моя единственная линия. И мои ценности — это ценности страны", — отметил Тиллерсон.

Трамп 9 мая уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.