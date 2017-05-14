Путин перед встречей с лидером Китая сыграл на рояле "Московские окна"

Форум высокого уровня "Один пояс - один путь" (24)

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь в ходе рабочей поездки в Китай, 14 мая

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь в ходе рабочей поездки в Китай, 14 мая

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином сел за рояль и наиграл мотив песни "Московские окна".

После выступления на форуме "Один пояс — один путь" российский президент отправился на двустороннюю встречу с китайским коллегой на одну из вилл правительственной резиденции Чжуннаньхай.

Перед встречей Путин сел за рояль и наиграл "Московские окна" Тихона Хренникова, а также мелодию "Города над вольной Невой".