Путин перед встречей с лидером Китая сыграл на рояле "Московские окна"
07:4614.05.2017
(обновлено: 08:16 14.05.2017)
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ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином сел за рояль и наиграл мотив песни "Московские окна".
После выступления на форуме "Один пояс — один путь" российский президент отправился на двустороннюю встречу с китайским коллегой на одну из вилл правительственной резиденции Чжуннаньхай.
Перед встречей Путин сел за рояль и наиграл "Московские окна" Тихона Хренникова, а также мелодию "Города над вольной Невой".