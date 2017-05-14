Генсек ООН оценил роль Китая в международной дипломатии

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Китай в настоящий момент является "центральным столпом" международного принципа многосторонних отношений, заявил на форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Инициатива "Один пояс — один путь" — это общее видение глобального развития, а Китай стал центральным столпом международного принципа многосторонних отношений", — сказал Гутерреш.

Он отметил, что Китай в последние десятилетия добился значительных успехов в международной дипломатии.

По словам генсека ООН, создание Шелкового пути — "первый путь к глобальному процветанию".

В Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.