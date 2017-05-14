США призывают ввести еще более жесткие санкции в ответ на "провокацию" КНДР

ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Международное сообщество должно ввести еще более жесткие санкции в отношении КНДР в ответ на последний ракетный запуск, заявили в администрации США.

"Северная Корея представляет явную угрозу уже слишком долгое время… Пусть эта последняя провокация послужит призывом ко всем странам ввести еще более жесткие станции против Северной Кореи", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В сообщении также отмечается, что США вместе с Японией и Южной Кореей "внимательно следят за ситуацией" и подтверждаются "нерушимые обязательства" США вместе с союзниками противостоять угрозе со стороны КНДР.

В 5:28 (23:28 МСК) в воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно вне экономической зоны Японии. Пуск был произведен по навесной траектории, под намеренно большим углом, чтобы, увеличив высоту, сократить таким образом расстояние от места пуска до точки падения.

По данным Пентагона, речь не идет о пуске межконтинентальной баллистической ракеты.

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