Путин: проекты Шелкового пути и ЕАЭС могут поменять транспортную систему

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Инфраструктурные проекты в рамках ЕврАзЭС (Евразийского экономического союза, ЕАЭС) и инициативы "Один пояс- один путь" в связке с Северным морским путем способны создать принципиально новую транспортную конфигурацию евразийского континента, заявил президент России Владимир Путин.

"Необходимо снимать инфраструктурные ограничения для интеграции, и, прежде всего, создавать систему современных, связанных транспортных коридоров. Россия с ее уникальным географическим положением готова и к такой совместной работе. Мы последовательно модернизируем морскую, железнодорожную, автомобильную инфраструктуры, расширяем пропускную способность байкало-амурской и транссибирской магистралей", — сказал Путин.

По его словам, значительные ресурсы вкладываются в обустройство Северного морского пути, "чтобы он стал глобальной конкурентной транспортной артерией".

"Если смотреть шире, инфраструктурные проекты, заявленные в рамках ЕврАзЭС и инициативы "Один пояс-один путь", в связке с Северным морским путем способны создать принципиально новую транспортную конфигурацию евразийского континента. А это ключ к освоению территорий, оживлению экономической и инвестиционной активности", — сказал Путин.

Он добавил, что для реализации инфраструктурных проектов потребуются серьезные частные инвестиции. "Поэтому важно создать удобные, понятные, комфортные, предсказуемые условия для работы инвесторов, наладить обмен лучшими практиками", — добавил президент РФ. Он отметил, что с инвесторами должны работать и недавно созданные финансовые институты, в том числе Банк БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. "И, конечно, качественная интеграция возможна только с опорой на мощный человеческий капитал". — сказал Путин.