В Японии оценили потенциальную дальность полета северокорейской ракеты

ТОКИО, 14 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Дальность полета ракеты КНДР могла бы составить 4000 километров, если бы при пуске ей была задана обычная траектория, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

В 5:28 (23:28 МСК) в воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно вне экономической зоны Японии. Пуск был произведен по навесной траектории, под намеренно большим углом, чтобы увеличив высоту, сократив таким образом расстояние от места пуска до точки падения. Японские военные анализируют тип ракеты. В то же время правительство Японии сообщило, что информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, не поступало.