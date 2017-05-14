Президент Южной Кореи жестко осудил пуск ракеты КНДР

ТОКИО, 14 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин жестко осудил пуск ракеты КНДР, передает агентство Ренхап.

Президент назвал пуск провокацией, подрывающей основы безопасности региона.

"Мы жестко осуждаем это не просто как откровенное нарушение резолюций Совета безопасности ООН, но как серьезный вызов миру в регионе и мире", — сказал президент.

В 5:28 (23:28 МСК) в воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более 2000 километров. Пуск был произведен под намеренно большим углом, чтобы увеличив высоту, сократив таким образом расстояние от места пуска до точки падения.

Пуск был произведен менее чем через неделю после избрания Мун Чжэ Ина президентом Южной Кореи. Он, придерживаясь либеральных взглядов, выступает за диалог с КНДР.