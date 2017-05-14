При крушении поезда в Греции, по уточненным данным, погибли два человека

АФИНЫ, 14 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Согласно уточненным данным соответствующих служб, в крушении поезда Афины-Салоники погибли два человек, греческая железнодорожная компания TRAINOSE.

Ранения сообщалось о четырех погибших.

Помимо этого три человека получили очень серьезные ранения, один тяжелые и четверо легко ранены, говорится в пресс-релизе. Все раненые доставлены в госпитали.

Всего в поезде находились 70 пассажиров и пять человек персонала.

Скорый поезд Intercity 58 Афины – Салоники в 21.45 (время совпадает с московским – ред.) сошел с рельсов недалеко от станции Адендрос, примерно в 40 километрах от Салоников. Причины ЧП пока неизвестны. Локомотив поезда врезался в жилой дом вблизи железной дороги – он въехал в цокольный этаж.

В ликвидации последствий аварии участвовали 21 пожарная машина и 60 пожарных, которые в Греции выполняют роль спасателей, 90 полицейских, 12 карет "скорой помощи" и врачей.

TRAINOSE выразила соболезнования семьям погибших и раненых.

Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Салониках, по данным греческий властей, российских граждан в поезде не было.

Посольство России в Афинах выразило соболезнования в связи с крушением поезда.