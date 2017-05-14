Президент Южной Кореи назвал пуск ракеты КНДР "безрассудной провокацией"

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин осудил пуск ракеты КНДР как "безрассудную провокацию", передает агентство Франс Пресс.

Ранее стало известно, что глава Южной Кореи дал указание созвать экстренное заседание совета национальной безопасности в связи с новым ракетным испытанием КНДР.

"Президент выразил глубокое сожаление относительно безрассудной провокации Севера, организованной спустя всего несколько дней после начала работы новой администрации Юга", — сообщила представительница президента после его встречи с советниками по нацбезопасности.

Южнокорейское агентство Ренхап передало, что КНДР провела испытание, предположительно, баллистической ракеты — первое после избрания в Южной Корее нового президента Мун Чжэ Ина. Южнокорейский объединенный комитет начальников штабов сообщил в Сеуле, что пуск ракеты был произведен в районе уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто.