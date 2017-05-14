Пентагон заявил, что выпущенная ракета КНДР не представляла угрозы для США

ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Тихоокеанское командование США (PACOM) подтвердило факт ракетного запуска со стороны КНДР, отметив, что выпущенная ракета не была межконтинентальной и не угрожала Северной Америке.

По данным командования, пуск был произведен из района Кусунг, после чего ракета упала в Японское море.

"Тип ракеты анализируется. Полет не был связан с межконтинентальной баллистической ракетой", — говорится в пресс-релизе командования.

"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки установило, что ракетный запуск из Северной Кореи не угрожал Северной Америке", — отмечается в сообщении.

В PACOM также добавили, что США остаются привержены совместной работе с союзниками – Японией и Юной Кореей – по обеспечению безопасности.

© Инфографика Перейти в фотобанк Куда могут долететь ракеты КНДР © Инфографика Перейти в фотобанк Куда могут долететь ракеты КНДР

В 5.28 (23.28 мск) в воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более 1000 километров.