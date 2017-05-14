СМИ: максимальная высота полета ракеты КНДР составила более 1000 км

ТОКИО, 14 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Максимальная высота полета, достигнутая ракетой КНДР, составила более 1000 километров, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

Ранее агентство Ренхап сообщило со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов, что КНДР провела в четверг новое испытание, предположительно, баллистической ракеты. Ракета, вероятно, пролетела около 700 километров и упала в море.

Как сообщил генеральный секретарь японского правительства, снаряд упал вне эксклюзивной экономической зоны Японии. Токио, в свою очередь, направил КНДР протест по дипломатическим каналам в Пекине.