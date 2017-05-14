В Японии не исключают, что КНДР провела испытания ракеты нового типа

ТОКИО, 14 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японские специалисты не исключают вероятности того, что КНДР могла провести испытания баллистической ракеты нового типа, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По данным агентства, такое предположение было сделано на основании анализа траектории полета. Как отмечают эксперты, в этот раз высока вероятность того, что пуск ракеты КНДР был произведен по крутой траектории, то есть с большой высотой полета.

Ранее агентство Ренхап сообщило со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов, что КНДР провела в четверг новое испытание, предположительно, баллистической ракеты.

Ракета, предположительно, пролетела около 700 километров и упала в море. Как сообщил генеральный секретарь японского правительства, снаряд упал вне эксклюзивной экономической зоны Японии. Токио, в свою очередь, направил КНДР протест по дипломатическим каналам в Пекине. Правительство Японии провело экстренное заседание Совета национальной безопасности.