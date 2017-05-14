Япония созвала Совет национальной безопасности из-за испытания ракеты КНДР

Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото

Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото

ТОКИО, 14 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Японии проводит экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с очередным испытанием баллистической ракеты КНДР, передает агентство Киодо со ссылкой на правительственный источник.

Ранее агентство Ренхап сообщило со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов, что КНДР провела в четверг новое испытание, предположительно, баллистической ракеты.

Ракета, предположительно, пролетела около 700 километров и упала в море. Как сообщил генеральный секретарь японского правительства, снаряд упал вне эксклюзивной экономической зоны Японии. Токио, в свою очередь, направил КНДР протест по дипломатическим каналам в Пекине.