Абэ не исключил повторения провокаций со стороны КНДР после пуска ракеты

ТОКИО, 14 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер Японии Синдзо Абэ не исключил повторения провокаций со стороны КНДР после очередных ракетных испытаний и заявил о недопустимости подобных действий со стороны Пхеньяна.

"Несмотря на неоднократные предупреждения, КНДР произвела пуск (ракеты — ред.). Это недопустимо. Мы выражаем решительный протест. Последний пуск ракеты КНДР является серьезной угрозой для Японии и отчетливо нарушает резолюции СБ ООН", — цитирует телеканал NHK слова японского премьера перед заседанием Совета национальной безопасности страны.

"Возможны повторения провокационных действий со стороны КНДР. При взаимодействии с США мы будем поддерживать высшую готовность и предпримем все возможные меры для обеспечения безопасности народа", — подчеркнул Абэ.

Ранее агентство Ренхап сообщило со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов, что КНДР провела в четверг новое испытание, предположительно, баллистической ракеты.

Ракета, предположительно, пролетела около 700 километров и упала в море. Как сообщил генеральный секретарь японского правительства, снаряд упал вне эксклюзивной экономической зоны Японии. Токио, в свою очередь, направил КНДР протест по дипломатическим каналам в Пекине