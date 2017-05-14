В США заключенный взял в заложники сотрудника больнцы

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Заключенный, проходящий лечение в больнице американского города Дженива (штат Иллинойс), украл оружие и взял в заложники ее сотрудника, сообщает телеканал CNN.

В больницу Делнор прибыла оперативная группа. Сообщается, что заключенному, отбывающему срок в тюрьме округа Кейн, оказывали помощь неподалеку от приемного отделения. Он смог завладеть оружием, принадлежащим надзирателю, после чего взял в заложники одного из сотрудников.

Приемный пункт был закрыт. Пациентов остальных отделений больницы было решено не эвакуировать.