Партия Меркель обгоняет СДПГ Шульца на 10%, показал опрос

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель по рейтингам обгоняет Социал-демократическую партии Германии (СДПГ) во главе с кандидатом на пост канцлера Мартином Шульцем на 10%, свидетельствуют данные нового опроса, проведенного организацией по изучению общественного мнения Emnid для издания Bild am Sonntag.

Согласно его результатам, в случае, если бы в это воскресенье прошли выборы в бундестаг, 37% немцев отдали бы свои голоса в пользу партийного союза Меркель. При этом 27% опрошенных выразили поддержку СДПГ. Как отмечает издание, это наихудший показатель для СДПГ с того момента, как в январе Шульц был объявлен кандидатом в канцлеры от этой партии.

"Левых" поддерживают 10% респондентов, "Зеленых" и правопопулистскую "Альтернативу для Германии" – по 8%. Рейтинг Свободной демократической партии Германии составил 6%.

Опрос проводился с 4 по 10 мая, в нем приняли участие почти 1900 человек.

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября. По их итогам будет сформировано правительство и объявлен канцлер (глава правительства).