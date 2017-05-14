Иракские военные уничтожили 20 боевиков ИГ* на западе страны

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Иракские военные совместно с международной коалицией ликвидировали 20 боевиков ИГ* в результате авиаудара на западе страны, сообщает телеканал Sky News Arabia.

"Как передает наш корреспондент, 20 боевиков ИГ были ликвидированы в результате удара коалиции в западной провинции Ирака", — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Twitter.

В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.

* Террористическая организация, запрещенная в России.