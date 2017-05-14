Неравный брак: пять известных пар, где женщина старше мужчины

Браком, в котором муж на 20-30, а то и 40 лет старше жены, уже никого не удивишь. При этом противоположная ситуация вызывает у многих недоумение. Так, будущая первая леди Франции Брижит Макрон столкнулась с многочисленными нападками в интернете — некоторым пользователям соцсетей кажется забавным или неправильным, что ее супруг Эммануэль Макрон годится ей в сыновья. И все же практика показывает, что возраст любви не помеха. Другие известные семьи, где жена старше своего избранника — в нашей подборке.