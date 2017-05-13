Не в ООН: Пушков рассказал, куда могли завести Украину Бандера и Шухевич

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков напомнил официальному Киеву, что Украина вошла в Организацию Объединённых Наций, будучи частью "победившего СССР", а не как родина деятелей ОУН-УПА*.

"В Киеве гордятся, что Украина была членом-основателем ООН. Но она вошла в ООН как часть победившего СССР, а не как родина Бандеры и Шухевича. Инстинкты "героев" нынешнего Киева могли привести Украину лишь в стан мелких пособников Гитлера и в Нюрнбергский трибунал, но никак не в ООН", — написал политик в Twitter.

Он также отметил значимость вклада Ленина и Сталина в формирование украинского государства: "Без Ленина у Украины не было бы даже намека на государственность. Без Сталина не было бы и своего места в ООН с 1945: это было его решение".

Ранее сенатор критически отозвался о словах Петра Порошенко по поводу "развода с Российской империей" и возвращения Украины на "историческое место в составе европейских стран".

*Организации, деятельность которых запрещена на территории России.