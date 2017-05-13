Власти Индии оценили масштабы вирусной атаки в стране как незначительные

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая — РИА Новости. Секретарь правительства Индии по вопросам кибербезопасности Гулшан Рай заявил, что пока власти оценивают ущерб от вируса-вымогателя, атаковавшего компьютерные системы в ряде стран мира, как незначительные, но полноценная оценка ситуации будет возможна только в понедельник.

На настоящий момент известно, что атаке подверглись более 100 компьютеров полиции штата Андхра-Прадеш. Также местные СМИ сообщают о нескольких частных компаниях, компьютеры которых подверглись атаке вируса. Среди них два банка южной Индии, две строительные компании в Дели, две мумбайские компании, названия которых не приводятся.

"Мы понимаем, что системы в Андхра-Прадеш оказались затронуты (атакой), но пока наша оценка сводится к тому, что большого ущерба нет", — заявил Рай изданию Hindu.

Он добавил, что более точная оценка будет сделана в понедельник, 15 мая, когда компании и госструктуры возобновят работу. "Поскольку это произошло в выходные, мы ожидаем более точной оценки в понедельник", — заявил Рай.

"Лаборатория Касперского" 12 мая зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Ранее сообщалось, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.