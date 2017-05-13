В ДНР рассказали, зачем силовики обстреливают Авдееву

ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Украинские силовики ведут обстрел населенного пункта Авдеевка с целью дискредитировать самопровозглашенную Донецкую народную республику, сообщил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"72-я отдельная механизированная бригада и национальная гвардия ведут обстрел населенного пункта Авдеевка (город в нескольких километрах от Донецка под контролем ВСУ — прим. ред). Одновременно все фиксируется представителями иностранных СМИ. Это делается с целью дискредитировать вооруженные силы ДНР в лице мирового сообщества в преддверии встречи в Минске. Кроме того, противник обстреливает и наши позиции в районе Авдеевки", — сказал представитель ведомства.