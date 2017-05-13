В Стамбуле мусульмане призвали снова сделать собор Святой Софии мечетью

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Большая группа людей, собравшихся перед собором Святой Софии в Стамбуле, совершила утренний намаз и призвала снова превратить музей в мечеть, сообщает газета Hurriyet.

Собрание людей примерно в 04.00 по местному времени (совпадает с московским) было организовано Ассоциацией молодежи Анатолии (AGD). Участники выступили под лозунгом "Разбей цепи, открой Айя-Софию".

Сообщается, что после молитвы толпа разошлась.

Собор Святой Софии в Константинополе более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя и падения Византийской империи собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.