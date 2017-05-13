В Боснии и Герцеговине при крушении самолета погибли пять человек

БЕЛГРАД, 13 мая — РИА Новости. Двое взрослых и трое детей погибли в субботу при падении спортивного самолета близи города Мостар в Боснии и Герцеговине (БиГ), сообщил портал газеты Dnevni avaz.

"Несмотря на то, что по первой информации погибли четверо человек, среди которых трое несовершеннолетних, глава полиции Герцеговинско-неретванского кантона Сладжан Беванда уточнил, что жертв — пять. Трое детей, один молодой мужчина и инструктор полетов", — пишет издание.

Ранее сообщалось, что при падении сгорело все, кроме хвоста самолета. На место происшествия прибыл директор международного аэропорта Мостар Марин Распудич, который сообщил журналистам, что родители погибших детей — сотрудники аэропорта. По его словам, отец двух из трех детей — пожарный, отец третьего ребенка работает в диспетчерском центре.

"Это трагедия, ужасная трагедия", — цитирует Dnevni avaz Распудича. Издание добавляет, что детям было от семи до десяти лет.

На месте падения работают медики, полиция и пожарные. Расследование происшествия будет проводить прокуратура БиГ.