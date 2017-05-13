Боевики сбили иракский вертолет недалеко от Мосула

Автомобиль армии Ирака во время операции против Исламского государства. Архивное фото

Автомобиль армии Ирака во время операции против Исламского государства. Архивное фото

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Командование совместных операций ВС Ирака сообщило, что боевики ИГ* сбили вертолет иракских ВВС к западу от Мосула, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как заявил представитель объединенного командования ВС страны генерал-майор Яхья Расул, вертолет обеспечивал поддержку операции шиитских ополченцев по освобождению деревень, которые по-прежнему находятся под контролем боевиков.

Сообщается, что пилот вертолета катапультировался и остался жив.

В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.

* Террористическая организация, запрещенная в России.