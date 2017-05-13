Британский программист нашел способ остановить атаку вируса WannaCry

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вирус-вымогатель WannaCry, поразивший десятки тысяч компьютеров по всему миру, удалось остановить благодаря регистрации доменного имени iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, пишет The Guardian.

​"Так что я могу добавить в свое резюме, что случайно остановил международную кибератаку", — написал он.

Таким образом, распространение вируса удалось прервать, но только временно. Как только хакеры изменят адрес в коде, кибератака продолжится.

Вечером 12 мая со всего мира начали поступать сообщения о массовом заражении компьютеров программой-шифровальщиком.

Атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010. На экранах зараженных компьютеров появлялось объявление о блокировке данных и требованием перевести злоумышленникам 300 долларов в биткоинах. По словам экспертов, с "программой-вымогателем" WannaCry был совмещен инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева").

Наибольшее число кибератак наблюдалось в России, где целью преступников стали компьютеры МВД, Сбербанка, Минздрава, "Мегафона" и ряда других крупных организаций и ведомств.

Инженеры Microsoft уже выпустили патч для исправления уязвимости, которая позволяла заражать компьютеры. Сейчас компания работает с клиентами для предоставления им дополнительной помощи.

+++EIL+++ Globaler Trojaner Angriff: auch die deutsche Bahn ist betroffen. Alle Systeme wurden heruntergefahren. pic.twitter.com/x456EmFnSh — █👁█ (@46616C7365) 12 мая 2017 г.

​Случаи заражения в мире

Всего под удар попали не менее 74 государств, среди которых Великобритания, Италия, Турция, Германия, Испания, Бразилия, Казахстан, Украина, Китай, Япония и другие.

В частности, хакерам удалось взломать компьютеры примерно 40 больниц и клиник в Англии и в Шотландии, учреждения не могли принимать пациентов, которые нуждались в экстренной помощи. Управление Национальной системы здравоохранения по Англии объявило, что рассматривает ситуацию как "серьезный инцидент".

Вирус поразил и немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn. В результате атаки перестали работать информационные табло, автоматы по продаже билетов, системы видеонаблюдения на вокзалах страны, однако движение поездов не нарушено.​​

​В Испании жертвами атаки стали несколько компаний, в том числе телекоммуникационная Telefónica. Источники заявили РИА Новости, что вирус распространялся через внутреннюю сеть, однако сервер и клиенты компании не пострадали.

Из-за кибератаки в субботу встали несколько заводов крупнейшего французского автопроизводителя Renault. Остановить производство пришлось, чтобы не допустить распространения вируса, сообщил представитель компании. Известно, что прервана работа завода в коммуне Сандувиль департамента Приморская Сена, по другим объектам данных нет. Автоконцерн стал первым французским предприятием, подвергшимся накануне международной кибератаке.

В Швеции сбои наблюдались на 40 объектах, в том числе пострадала компания "Сандвик", которая была вынуждена выключить все свои компьютеры.

"Есть много признаков того, что вирус распространяется по электронной почте. Когда люди придут в понедельник на работу, то есть риск того, что среди пострадавших окажутся многие, получившие рассылку", — сказал телевидению ответственный за технический анализ в Шведском агентстве по гражданской защите населения MSB Петер Йонегорд.