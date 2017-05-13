В "Оппозиционном блоке" заявили, что радикалы "развернули террор"

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Парламентская партия "Оппозиционный блок" заявила, что радикалы развернули против нее "террор" и призывает иностранные представительства и правозащитные организации поднять вопрос о попытках физического устранения оппозиции на Украине.

В субботу в партии заявили о поджоге двух своих офисов в Днепропетровской области. Ранее в партии сообщили, что неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис "Оппозиционного блока" в Днепре, полиция завела дело о поджоге офиса.

При этом ранее сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в украинском парламенте Александр Вилкул, который выступил организатором марша Победы — аналога акции "Бессмертный полк" в Днепре, обвинил городские власти в организации провокаций, которые привели к столкновениям 9 мая.

"Мы обращаемся к иностранным представительствам и правозащитным организациям с призывом поднять на международном уровне вопрос о попытках физического устранения оппозиции при попустительстве власти в Украине. Мы верим, что голос миллионов наших граждан услышит мир, и защитит права человека в стране, которая выбрала демократические ценности", — говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте в субботу.

В партии отмечают, что "Оппозиционный блок" является "единственной" партией, которая выступает против курса нынешней власти.

"Радикалы развернули террор против "Оппозиционного блока" как месть за 9 мая, когда наша партия вместе с миллионами людей отпраздновала День Победы. Этот день показал реальную поддержку нашей оппозиционной силы… Теперь уже который день страна наблюдает за разбоем, которому подвергаются активисты нашей партии. При этом власть поощряет эти противоправные действия, развязывая руки бандитам", — добавили в партии.

В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".

По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.