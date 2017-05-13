Миротворец ООН погиб при нападении повстанцев в ЦАР

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Миротворец ООН из Марокко погиб в ходе нападения повстанцев в Центральноафриканской республике, могли пострадать мирные жители, говорится в заявлении миссии ООН в стране (MINUSCA).

Инцидент произошел в субботу ночью в районе города Бангасу на юго-востоке ЦАР. Согласно заявлению MINUSCA, нападению подверглись мирные жители и конвой миссии. Нападение было организовано коалицией, в которую входят христианские повстанцы из ополчения "Антибалака".

"В данный момент трудно оценить ситуацию в Бангасу. Однако достоверные источники подтвердили неустановленное количество пострадавших среди мирных жителей", — говорится в заявлении.

Ранее девятого мая сообщалось о нападении неизвестных на конвой MINUSCA, в результате чего погибли пять миротворцев. В отряде были военные из Камбоджи и Марокко.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.