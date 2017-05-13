На Украине арестовали подозреваемого в организации "провокаций" 9 мая

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Один из подозреваемых в организации "провокаций" 9 мая в Днепре (бывший Днепропетровск) арестован на два месяца, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Ранее пресс-служба полиции сообщила о задержании одного из подозреваемых в организации "провокаций" 9 мая в Днепре (бывший Днепропетровск).

"Такой себе Натик Мустафаев — житель Новомосковска, ранее судимый, руководил "титушками" (наемные провокаторы — ред.) в Днепре 9 мая. Теперь проведет два месяца под стражей по решению суда", — написал Аваков на своей странице в Facebook в субботу.

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

Ранее Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области за допущенный конфликт и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции. По данным советника Авакова Антона Геращенко, полицейские в Днепре превысили свои полномочия, "применяя силу сверх меры и там, где это не было необходимо", не реагируя на действия провокаторов.