Трамп сообщил, что генералы отчитаются об успехах в борьбе с "варварством"

ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на следующей неделе американские генералы отчитаются об успехах в борьбе с "варварством".

"Это варварство, которое мы видим сегодня, которое наблюдаем в последние несколько лет. Хочу сказать, как ваш президент, что наши дела в противостоянии этому идут очень, очень хорошо… На следующей неделе вы многое услышите об этом от наших генералов", — заявил Трамп, выступая перед студентами в штате Виргиния.

Выступление президента транслируют американские телеканалы.

Глава государства не уточнил, кого и что именно он имеет в виду под варварством. Ранее американские власти обозначали этим термином действия ИГ*, против которой США с союзниками с 2014 года проводят военную операцию в Сирии и Ираке.

* Террористическая организация, запрещенная в России.