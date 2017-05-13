СБУ пока не запрещала въезд в страну музыканту Дельфину

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) пока не принимала решения о запрете на въезд на территорию страны российскому певцу и музыканту Андрею Лысикову, более известному под псевдонимом Дельфин, из-за выступлений с концертами в Крыму.

Концерт российского певца должен пройти в Киеве 29 июня, ранее стало известно, что в феврале Дельфин выступал в Крыму.

"На ваш запрос относительно запрета въезда на Украину Лысикову А. В. сообщаем такое. По состоянию на дату запроса решение о запрете въезда указанному лицу Службой безопасности не принималось", — цитирует украинское издание "Апостроф" ответ СБУ.

Ранее Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе "Евровидение", из-за ее выступления в Крыму. До этого въезд запретили также российской певице Кристине Си, артистке Елене Воробей, российскому актеру Максиму Самарскому, российскому рэперу L'One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву).

Вместе с тем, сведения об Андрее Лысикове внесены в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" из-за посещения им Крыма без согласования с Киевом. Как сообщается на сайте "Миротворца", Дельфин попал в базу данных за "незаконное пересечение государственной границы Украины" во время концертов в феврале 2017 года в Крыму.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не примет участие в "Евровидении-2017". Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.