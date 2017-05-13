Число пострадавших при утечке хлора в Китае достигло 25

ПЕКИН, 13 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Число пострадавших в результате утечки хлора на химзаводе в китайской провинции Хэбэй достигло 25 человек, передает в субботу агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в субботу утром на химзаводе Lixing у населенного пункта Суньгочжуан. Ранее сообщалось, что в результате утечки погибли два человека, еще 18 пострадали.

Отмечается, что среди пострадавших в основном жители населенного пункта, рядом с которым расположен химзавод.

Утечка была ликвидирована. Хлор использовался на химзаводе для производства резины. Ведется дальнейшее расследование случившегося.