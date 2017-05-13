В США предложили России пригласить журналистов на учения "Запад"

ТАЛЛИН, 13 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес выразил пожелание в адрес России, чтобы намечаемые на сентябрь белорусско-российские военные учения "Запад-2017" были более прозрачными и на них пригласили бы журналистов и наблюдателей.

Ходжес участвует в проходящей в Таллине с 12 по 14 мая международной конференции "Перед рассветом темнее всего? Война за доверие и как ее выиграть", посвященной реальным кризисам мирового сообщества и поискам возможностей их преодоления.

По словам Ходжеса, в том, что Россия проводит учения, "нет ничего плохого, все страны проводят военные учения".

"На этот раз к учениям "Запад", которые проводятся раз в четыре года, проявляют интерес во всей Европе. Наше пожелание России — сделать учения прозрачными, так же как и западные учения. Когда мы проводим учения, то приглашаем журналистов и наблюдателей. Инспекторы из России в прошлом году посетили штаб-квартиру учений "Анаконда", — сказал Ходжес в субботу журналистам в кулуарах конференции

По его словам, если Россия заинтересована в снижении градуса напряженности, то она также должна пригласить на учения "Запад" журналистов.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. На территории Белоруссии будут задействованы семь полигонов и участков местности для региональной группировки войск.

Некоторые иностранные эксперты предположили, что российские военные могут остаться на территории Белоруссии и по окончании учений. Такую возможность не исключил и министр обороны Польши.

Посол РФ в Минске Александр Суриков в свою очередь заявил, что военные РФ оставаться не собираются.