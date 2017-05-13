В ЛНР около 800 байкеров участвуют в открытии мотосезона

ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Около 800 байкеров собрались на открытие "мотосезона" в Луганске, сообщил в субботу журналистам президент отделения "Донбасс" международного мотоклуба "Ночные волки" Виталий Кишкинов, известный в своих кругах под именем "Прокурор".

"Завтра у нас день рождения, нам 14 лет — отделению "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки", и с каждым годом все больше "Ночных волков" приезжает на нашу землю. На сегодняшний день присутствует более 20 отделений мотоклуба. Порядка 150 мотоциклов — это гости, которые приехали к нам, ну и конечно местные мотоциклисты. Приехали все. Порядка 700-800 мотоциклов сейчас, и еще прибывают", — сказал Кишкинов.

© РИА Новости Открытие мотосезона 2017 отделением "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки" в Луганске. 13 мая 2017 © РИА Новости Открытие мотосезона 2017 отделением "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки" в Луганске. 13 мая 2017

Президент отделения "Донбасс" уточнил, что в Луганск приехали мотоциклисты из ДНР, Белоруссии и ряда городов Российской Федерации. На мероприятии были представлены отделения из Нижнего Новгорода, Белгорода, Ростова, Краснодара, Минеральных вод, Севастополя, Ялты, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и других городов.

© РИА Новости Открытие мотосезона 2017 отделением "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки" в Луганске. 13 мая 2017 © РИА Новости Открытие мотосезона 2017 отделением "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки" в Луганске. 13 мая 2017

"До войны (2014 года — ред.), когда были открыты все границы, мы собирали порядка 1000 мотоциклов, сегодня мы догоняем, несмотря, что имеем только половину донбасской земли, но мы уже догоняем. Это значит, что никто не остается в стороне", — отметил Кишкинов.