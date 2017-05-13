Украина заняла предпоследнее место в танковом биатлоне НАТО

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Украинские танкисты, впервые принимавшие участие в танковом биатлоне армий стран НАТО, заняли пятое место, сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны Украины.

Украину представляли военнослужащие из 14-й отдельной механизированной бригады сухопутных войск на танках Т-64БВ. За победу, помимо Украины, боролись команды еще из пяти стран — Австрии, Германии, США, Франции, Украины и Польши.

"В итоге, первенство Strong Europe Tank Challenge 2017 завоевал танковый взвод ВС Австрии на танках Leopard 2A4. Второе место заняли немецкие танкисты на броненосце Leopard 2A6. "Бронзу" получили американские военнослужащие на танках Abrams M1A2 SEP. Украинские танкисты по рейтингу полученных баллов заняли пятое место, продемонстрировав один из трех лучших результатов стрельбы штатным снарядом из танка", — говорится в сообщении.

В программе соревнований было две основные части — боевые стрельбы подразделения в наступлении и обороне, а также выполнение различных упражнений, в том числе стрельба из штатного оружия экипажа, вызов огневой поддержки, вождение боевых машин, распознавание цели, действия при применении противником оружия массового поражения, а также эвакуация поврежденного танка.

Кроме того, состязания включали в себя проверку физической подготовки участников, в том числе, во время преодоления специализированной полосы препятствий и спортивной эстафеты.

Целью соревнований заявлено повышение технического и профессионального опыта танковых подразделений в армиях стран Европы.