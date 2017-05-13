В Иерусалиме опознали напавшего на израильского полицейского

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая — РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина ранил израильского полицейского в Иерусалиме и был обезврежен ответным огнем, сообщили правоохранительные органы.

Нападение произошло в Старом городе — обнесенном стеной историческом центре Иерусалима, куда ежедневно стекаются тысячи туристов и паломников.

"Прежде, чем его нейтрализовали, нападавший ударил (ножом) полицейского, который был госпитализирован в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции отметили, что нападавший несколько раз ударил ножом офицера, однако тот сумел достать табельное оружие и открыл огонь на поражение.

В нападавшем опознали 57-летнего гражданина Иордании, который несколько дней назад приехал в Израиль. Как передают местные СМИ, от полученных ранений он скончался на месте.

Инцидент продолжил череду арабских атак, жертвами которых за последние полтора года стали более 40 израильтян и иностранцев. Такие нападения, счет которым идет на сотни, в Израиле признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений.

По подсчетам правоохранительных органов, это уже пятое нападение за месяц в иерусалимском Старом городе. "Каждое из них было совершено по личным или психологическим причинам", — говорится в сообщении пресс-службы полиции.